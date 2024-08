Die Sonne brutzelt dieser Tage am Himmel über Zweibrücken. Gleichzeitig steigen bundesweit die Hautkrebs-Behandlungen. Wie hält es die Stadt mit Sonnenschutz in Schulen und Kitas? Und gibt es öffentliche Sonnencreme-Spender? Die RHEINPFALZ hat im Rathaus nachgefragt.

Bundesweit steigt die Anzahl der Hautkrebs-Behandlungen. Waren es im Jahr 2002 noch 62.000 stationäre Klinikaufenthalte wegen Hautkrebs wurde 2019 ein neuer Höchststand mit 116.000 Klinikaufenthalten erreicht. Analog dazu ist die Anzahl der Todesfälle wegen Hautkrebs zwischen 2001 und 2021 um 55 Prozent gestiegen. In Nachbarländern gibt es mittlerweile öffentliche Sonnencreme-Spender – etwa an Stränden in Holland. In Zweibrücken ist dafür laut Rathaus-Sprecher Jens John kein Geld da.

„Öffentliche Sonncreme-Spender gibt es in Zweibrücken nicht. Die bundesweite Diskussion darüber verfolgen wir dennoch mit Interesse“, schreibt John auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Konkrete Überlegungen, das in der Stadt umzusetzen, gab es im Rathaus bislang nicht. „Ich gebe zu bedenken, dass Zweibrücken nach wie vor eine Stadt mit prekärer Haushaltslage ist und es sich bei solchen Spendern um eindeutige freiwillige Leistungen handelt.“ Auch Stadtwerke und UBZ, verantwortlich für Badeparadies, Freibad und Wasserspielplatz, haben nicht vor, Sonnencreme-Spender aufzustellen.

In der Sommerschule wird auf Sonnenschutz geachtet

Wenn am 26. August die Schule wieder losgeht, ist der Sommer noch nicht vorbei. Wenn das Wetter gut ist, wird der Sportunterricht teilweise ins Freie verlagert. „Als Schulverwaltungsamt haben wir keinen Einfluss auf das, was Lehrer in Sachen Sonnenschutz von ihren Schülern verlangen“, schreibt John. Heißt im Klartext: Lehrer können ihre Schützlinge darauf aufmerksam machen, dass diese sich vorm Sportunterricht im Freien eincremen, die Stadt kann das aber nicht vorschreiben. Für die Sommerschule − eine Art Förderunterricht während der Ferien − hat die Stadt die Eltern gebeten, ihren Kindern Sonnenschutz und genügend Wasser für die heißen Tage mitzugeben. „Zudem sind Wasserspender und Schattenbereiche vorhanden. Die Sommerschul-Lehrkräfte achten auf den ausreichenden Sonnenschutz aller Teilnehmenden“, so John.

Eine Altersstufe jünger: In den städtischen Kindergärten wird laut John in den Außenbereichen auf ausreichend Sonnenschutz geachtet. „Ebenso werden die Eltern durch das Kita-Personal gebeten, auf entsprechende Kleidung zu achten und die Kinder in den Sommermonaten bereits zu Hause einzucremen. Im Tagesverlauf cremt das Kita-Personal die Kinder mehrmals nach.“