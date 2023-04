Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Leistung von Norman Dentzer lag es an alter Wirkungsstätte nicht , dass seine VTZ Saarpfalz am Sonntag beim TV Offenbach verlor. In der „Hölle Süd“ war er am Ende stolz auf die Leistung seiner Mannschaft, die derzeit personell arg auf dem Zahnfleisch geht. Warum es letzten Endes nicht zu einem Auswärtssieg reichte.

Ein 28:22 flimmerte am Sonntagabend nach 60 umkämpften Minuten Oberliga-Handball in der Offenbacher Queichtalhalle an der Anzeigetafel. Die VTZ Saarpfalz verlor nach einer Aufholjagd