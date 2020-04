Der Reit- und Fahrverein Bundenbacherhöhe hat seine beiden Turniere wegen der Corona-Krise abgesagt. Das für 13. und 14. Juni vorgesehene Voltigierturnier entfällt. Auch das Reiterfest am 1. und 2. August auf dem Turniergelände am Etzenbacher Kopf findet nicht statt. Möglicherweise bietet der Verein im Herbst ein kleines Hallenreitturnier an, die Entscheidung darüber ist aber noch nicht gefallen.

