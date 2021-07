Die Kreisverwaltung meldete für Freitag keinen neuen Corona-Fälle. Die Inzidenzen bleiben unverändert. In der Stadt liegt der Wert am Samstag bei neun und im Landkreis bei drei. Aktuell sind in Pirmasens, Zweibrücken und dem Kreis unverändert 24 Fälle aktiv.