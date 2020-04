Die Zahl der Personen, die in der Südwestpfalz positiv auf das Virus Sars-Cov2 getestet wurden, ist zum Wochenanfang nicht gestiegen. Wie die Kreisverwaltung am Mittag mitteilte, hat sich bis Montag, 11.30 Uhr, im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz kein weiterer Fall bestätigt. Bisher wurden 165 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Davon sind 98 Personen genesen, 65 gelten noch als infiziert. Zwei positiv getestete Personen sind verstorben. Die 165 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29), Zweibrücken (37) und die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (32), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (13). 378 Personen, die sich vorsichtshalber in Quarantäne befanden, konnten diese abschließen, ohne infiziert zu sein.