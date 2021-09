Die Kreisverwaltung meldete für Montag sechs neue Corona-Fälle. Sie betreffen alle die Stadt Pirmasens. Zweibrücken, Pirmasens und der Landkreis bleiben weiterhin in der Warnstufe 1. Maßgeblich für die Warnstufen sind Inzidenz, Krankenhausbelegung mit Corona-Patienten im Versorgungsbezirk Westpfalz und die Auslastung der Intensivstationen mit Corona-Patienten in Rheinland-Pfalz. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Werte an drei aufeinanderfolgenden Werktagen die Grenzen überschreiten. Aktuell überschreitet nur die Inzidenz in Pirmasens mit 104 knapp den 100-er-Grenzwert zu Stufe 2.