Für Donnerstag meldete die Kreisverwaltung keine neuen Corona-Fälle für die Stadt Zweibrücken, den Landkreis und Pirmasens.

Neue Fälle am Donnerstag

Zweibrücken:

0 Landkreis Südwestpfalz:

0 Stadt Zweibrücken Inzidenz Freitag

35 Inzidenz Donnerstag

38 Inzidenz Mittwoch

49,7 Inzidenz Dienstag

44 Inzidenz Montag

44 Inzidenz Sonntag

49,7 Inzidenz Samstag

61 Landkreis Südwestpfalz Inzidenz Freitag

1 Inzidenz Donnerstag

1 Inzidenz Mittwoch

1 Inzidenz Dienstag

0 Inzidenz Montag

0 Inzidenz Sonntag

0 Inzidenz Samstag