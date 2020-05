Der Trend hält an: Auch am Freitag wurde dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung keine Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt sind in der Südwestpfalz seit Beginn der Pandemie 173 Personen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Davon gelten inzwischen 166 als genesen. Drei Personen sind noch infiziert, eine in Pirmasens und zwei in Zweibrücken. Vier Menschen mit Corona-Infektion sind gestorben.

Die 173 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (31), Zweibrücken (38), die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (22), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (16).

Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen, die Symptome entwickeln, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt oder bei der Hotline 06331/ 809750 (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr) oder der landesweiten 0800/ 9900400 zu melden.

