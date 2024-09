In Bestbesetzung ist die HSG Marpingen/Alsweiler II in der Handball-Oberliga der Frauen ein Titelanwärter. Beim Meisterschaftsfavoriten müssen die Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken am Samstag , 17.30 Uhr, einen Härtetest bestehen.

Wer die Dauerrivalität zwischen Marpingen/Alsweiler und Zweibrücken kennt weiß, „die werden sicher in der besten Formation spielen, die sie aufbieten können“, erwartet SG-Trainer Rüdiger Lydorf ein top besetztes Gastgeberteam. Zumal eine Rechnung offen ist. In der vergangenen Runde sicherten sich die Zweibrückerinnen die Meisterschaft vor der HSG.

Die Mannschaftszusammensetzung der SG hat sich bekanntlich geändert, was die Marpinger Favoritenrolle stärkt. Dazu kommt, dass in Alsweiler Kerwe gefeiert wird und folglich mit einer voll besetzten, lauten Halle zu rechnen ist. „Das ist für einige meiner jungen Spielerinnen sicher eine neue Herausforderung, mit der sie erst mal klarkommen müssen“, sagt Lydorf.