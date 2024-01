John Deere hat nach Verhandlungen mit dem Betriebsrat für das Erntemaschinenwerk Zweibrücken Vereinbarungen über Beschäftigungssicherungsmaßnahmen getroffen. Das Paket wurde bei einer Mitarbeiterversammlung vorgestellt.

Auf die Sitzung des Fasnachtsclub Felsenland (FCF) warten die Fans in diesem Jahr vergebens. Das närrische Treiben wird nicht stattfinden. Clubchef Oliver Betzer nennt viele Gründe für die Absage. Unter anderem fehlt ein geeigneter Saal.

Immer mehr Menschen finden ihre letzte Ruhe inmitten der Natur. Das Team des Waldfriedhofs in Wilgartswiesen begleitet sie und ihre Angehörigen auf diesem Weg. So entstand die Idee zu einem Podcast.

Mehr als 17 Millionen Euro will die Pirmasenser Stadtspitze in den nächsten Jahren in Schulen und Kindergärten investieren. Zwei Schulbaustellen wird es bereits dieses Jahr geben.

Noch stehen die beiden Windräder der Firma BayWa nicht, noch hofft der Verein Pro Dörrenbaldwald, den Bau der Räder in Hengstbach verhindern zu können. Dafür hat er sich nun auch einen Rechtsbeistand genommen.

Das Bündnis Buntes Zweibrücken will in der kommenden Woche diskutieren, ob es auch in Zweibrücken ein vernehmbares, weiteres Zeichen gegen die Gefahr des Rechtsextremismus geben soll.

Als Bundesbester hat David Bernhardt aus Kleinsteinhausen vor kurzem seine Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann in der Dillinger Hütte abgeschlossen. Der RHEINPFALZ erzählt er, warum das Klischee eines Werkfeuermanns Quatsch ist.

Acht der zwölf aktuellen Ratsmitglieder in Reifenberg wollen bei der kommenden Wahl nicht mehr antreten. Bürgermeister Pirmin Zimmer ist aber guter Dinge, genügend Nachwuchskräfte aufzutreiben.

An der Zählung der Wintervögel durch den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) haben sich in der Region viele Vogelfreunde beteiligt. In Stadt und Land gibt es eine unterschiedliche Rangfolge der gezählten Vogelarten.

Gemeinsam gegen Rechtsextremisus und Spaltung der Gesellschaft: Unter diesem Motto ruft die Pirmasenser Initiative Freundschaftsfest zu einer überparteilichen Kundgebung für Samstag, 20. Januar, um 10 Uhr auf dem Unteren Schlossplatz auf.