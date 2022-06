Weil den Mitgliedern des Zweibrücker Stadtrates fraktionsübergreifend „Informationen fehlen“, hat der Rat bei seiner Sitzung am Mittwoch Abend einstimmig entschieden, dass das Thema Belag in der Rosengartenallee noch einmal im Bauausschuss erläutert werden soll – nach Möglichkeit in dessen nächster Sitzung im Juli vor der Sommerpause, um weitere Verzögerungen zu minimieren. Insbesondere gehe es darum zu klären, wie genau sich die beiden Varianten in „Roter Erde“ mit ihren unterschiedlichen Unterbauarten zum Beispiel in Sachen Pfützenbildung unterscheiden und ob es noch andere Alternativen gebe, begründete Thorsten Gries den SPD-Antrag.