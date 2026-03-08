Erstmals seit vier Jahren findet das Saisonfinale der Baden-Württemberg-Liga ohne die Zweibrücker „Hornets“ statt. Sie verlieren auch ihr drittes Halbfinale gegen Heilbronn.

Aus der Traum von einem erneuten Finaleinzug und einem zweiten Halbfinal-Heimspiel für den Eishockeyclub Zweibrücken: Am Freitagabend waren die „Eisbären“ Heilbronn im dritten Spiel ähnlich überlegen wie am Wochenende zuvor in Zweibrücken und siegten deutlich 10:3 (5:0, 3:2, 2:1). Für die „Hornets“ war die Saison 2025/2026 somit bereits am 6. März beendet.

Nach gerade mal fünf gespielten Minuten vor 910 Zuschauern im Eisstadion in Heilbronn war der Finaleinzug der „Eisbären“ schon fast perfekt: Nach nur 47 gespielten Sekunden traf der Kanadier Aiden Wagner auf Vorlage des Finnen Jesse Lottonen zur Führung. 30 Sekunden später war dann die zweite Heilbronner Sturmreihe dran: Marco Haas legte auf Leon Rausch, auch hier war Zweibrückens Goalie Tim Schweitzer geschlagen. Dem aber nicht genug: Wiederum war der Zeiger der Stadionuhr nicht mal eine komplette Minute weitergewandert, als erneut Haas auflegte. Dieses Mal traf Nico Horter – 3:0. Und eine weitere Minute später servierte erneut der überragende Haas – er war kurz vor Beginn der Play-offs aus Hügelsheim nach Heilbronn gewechselt – Lottonen das 4:0. Beim vierten Treffer profitierten die „Eisbären“ von einer doppelten Überzahl, da auf Zweibrücker Seite Silas Jäger wegen Hakens und der Tscheche Alex Kotasek wegen Meckerns auf die Strafbank mussten. Ausgerechnet Kotasek, der nach längerer krankheitsbedingter Abwesenheit sein Debüt feierte.

Überrollt

Da Haas nach drei Assists auch noch selbst traf, stand es nach nicht mal zehn gespielten Minuten 5:0. Damit ging es dann das erste Mal in die Kabine. „Heilbronn hat uns im ersten Drittel überrollt. Wir hatten uns viel vorgenommen und liegen dann schnell mit zwei, drei Toren zurück. Dann wollten wir natürlich schnell wieder ran kommen und kassieren dann durch schnelle Gegenstöße nochmals Gegentore“, bilanzierte Zweibrückens Trainer Ralf Wolf.

Auch das zweite Drittel begann unglücklich. Nach einer Strafe für Verteidiger Sascha Göth wegen Spielverzögerung erhöhte Nico Horter auf 6:0 für Heilbronn. Erst nach dem siebten Gegentor durch den Finnen Euto Santanen traf mal der EHC. Marco Trenholm gestaltete mit zwei Toren in Überzahl das Ergebnis etwas freundlicher. Mit 2:8 ging’s in die letzte Pause. In diesen letzten 20 Minuten traf dann noch der Neuseeländer Jacob Ratcliffe zum Endergebnis von 3:10. Für Zweibrücken ist somit nach drei Endspielteilnahmen erstmals seit vier Jahren wieder im Halbfinale Endstation.

Vorjahresmeister ist auch raus

„Um gegen Heilbronn zu gewinnen, muss alles passen. Die haben eine superstarke Mannschaft und stehen zurecht im Finale“, gibt sich Zweibrückens Verantwortlicher hinter der Bande, Ralf Wolf, nüchtern und fair. Das spiegelte sich auch in der ganzen Serie gegen Heilbronn wider: Zwar war der EHC in Spiel eins knapp dran und führte bis wenige Sekunden vor Schluss sogar, unterlag dann aber im Penaltyschießen. Bereits im folgenden Heimspiel war es beim 3:8 sehr deutlich. War es in den ersten beiden Spielen Heilbronns erste Sturmreihe, die herausragte, spielte am Freitag die zweite Reihe um Marco Haas (fünf Punkte) überragend auf.

Finalgegner der „Eisbären“ sind die „Black Eagles“ Reutlingen, die sich ebenfalls souverän gegen den amtierenden Meister, die „Baden Rhinos“ Hügelsheim, durchsetzten. Auch hier hieß es vor dem Wochenende nach Spielen 2:0, Freitagabend folgte ein ebenso deutliches 8:1 zum Abschluss. Insofern ist die Finalserie zwischen den beiden besten Teams der Baden-Württemberg-Liga nur folgerichtig.