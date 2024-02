Am Dienstag ist für die rund 1000 Beschäftigten des ÖPNV ein Tarifabschluss zustande gekommen. Der hat auch die Streiks der Busfahrer, die bei den kommunalen Verkehrsbetrieben beschäftigt sind, beendet. Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) Saar hat als Verhandlungsführer zusammen mit der Gewerkschaft Verdi eine Lohnerhöhung um 200 Euro ab 1. Juni und anschließend eine Erhöhung um 5,5 Prozent erzielt. Außerdem werden laut Verhandlungsführer Andreas Feld unter anderem neue Entgeltgruppen geschaffen und ein Samstagszuschlag und Krankengeldzuschuss eingeführt. Die Einigung ist in der vierten Verhandlungsrunde zustande gekommen. Weil diese zuvor so stockend waren, ist es zu einigen Streiks gekommen, zuletzt am Montag. Damit ist es nun vorbei. Der Tarifabschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025.