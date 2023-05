Am Pirmasenser Hauptbahnhof hat die Schließung der Toilettenanlagen bei Bahnreisenden für Verärgerung gesorgt. Die RHEINPFALZ hat sich die Situation angeschaut.

Die ehemaligen Kassierer der VR-Bank Südwestpfalz müssen das Geld, das sie über Jahre aus der Kasse entnommen haben, zurückzahlen. Warum das Oberlandesgericht der Bank nur eine kleine Mitschuld gab, steht hier.

Nach der Attacke einer Gruppe junger Leute auf einen 20-Jährigen in der Nacht auf Samstag hat die Zweibrücker Polizei Details zu dem Angriff mitgeteilt.

Wer am Wochenende Lust auf Wandern und Mühlenkultur hat, sollte ins Wallhalbtal fahren.

Maßweiler plant einen Mehrgenerationenplatz und will zwei Spielplätze verkaufen.

Die einen mögen sie, die anderen hassen sie: Warum Karl-Heinz Wilhelm seinen Steingarten mag, erklärt er in unserem Spontaninterview irgendwo in Pirmasens.

Eine Kurzschlussreaktion mit fatalen Folgen ist am Pirmasenser Schöffengericht verhandelt worden.

Die frühere Schleckerfiliale in Gersbach war lange Jahre ein Sorgenkind für die Dorfentwicklung. Jetzt sind Vorzeigewohnungen daraus geworden.

Ines Lechner, Lehrerin am Pirmasenser Leibniz-Gymnasium und Mitglied im Höheinöder Gemeinderat gehört zum Organisationsteam der Pflanzenbörse. Mit ihr sprach die RHEINPFALZ über Tauschgeschäfte, Gartenwissen und darüber wie man Kinder für Natur und Garten begeistern kann.

Wer in Clausen bauen möchte, der kann dies momentan nicht tun, weil die Gemeinde kein Baugrundstück hat. Generell sei das Interesse am Bauen aber momentan nicht vorhanden. Über ein Neubaugebiet wird trotzdem nachgedacht.

Die 41. Gräfensteiner Wanderwoche wird lediglich an drei Tagen stattfinden. Damit will die Verbandsgemeinde das Interesse an der Veranstaltung erhöhen.