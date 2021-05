Am Mittwoch gegen 12 Uhr hat sich ein 86-Jähriger mit seinem Wagen auf der Herzogtreppe festgefahren. Der Mann aus dem Landkreis, der seine gehbehinderte Frau zum Arzt gefahren hatte und dann hinter der Herzogbrücke wenden wollte, war nach Polizeiangaben ortsunkundig und setzte mit dem Wagen auf der Treppe auf. Polizeichef Matthias Mahl sprach von einem Missgeschick, keinem Unfall. Denn es sei kein Schaden entstanden – weder am Wagen noch an der Sandsteintreppe. Mit Hilfe eines Abschleppwagens wurde der Pkw auf die Herzogbrücke zurückgezogen. Eine Strafe erwartet ihn wohl nicht. „Mit den Abschleppkosten ist er schon genug gestraft“, meinte Mahl.