Die Tücken der modernen Technik bekam am Dienstagmorgen eine 25-jährige Autofahrerin auf der Autobahn bei Zweibrücken in Fahrtrichtung Pirmasens zu spüren. Mit ihrem Freund startete sie von der gemeinsamen Wohnung aus. Der Freund stieg an seiner Arbeitsstelle aus, versehentlich jedoch mit dem Keyless-Go-Schlüssel seiner Freundin in der Tasche. Keyless Go ist ein System, mit dem Autos ohne Schlüssel (keyless) entriegelt und per Knopfdruck gestartet werden können. Ermöglicht wird das durch einen speziellen Schlüssel mit Chip. Die junge Frau fuhr nach dem Zwischenstopp weiter auf die Autobahn, wo sie zwischen den Ausfahrten Ernstweiler und Zweibrücken-Mitte in einen durch Schneefall verursachten Stau geriet. Weil längere Zeit Stillstand herrschte, schaltete sie den Motor aus. Als es dann weiterging, konnte sie ihr Auto ohne den Chip-Schlüssel nicht mehr starten. So stand die 25-Jährige fast zwei Stunden auf der Überholspur und konnte erst weiterfahren, als ihr Freund den Schlüssel gebracht hatte. Die Polizei sicherte den unfreiwillig stehenden Wagen mit Blaulicht ab. Von einer gebührenpflichtigen Verwarnung wurde abgesehen, so die Polizei.