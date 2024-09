Das bayerische Oktoberfest, das die Veranstaltungsfirma Festlicht am Wochenende in der Zweibrücker Festhalle hatte feiern wollen, ist abgesagt. Die Festlicht-Betreiber Sandra und Dirk Matheis erklären, dass das für Freitag und Samstag, 13. und 14. September, geplante Oktoberfest aus Kapazitätsgründen nicht werde stattfinden können. Die Festhalle sei am Dienstag mit der Ausbildungsmesse ZAM belegt; für Mittwoch und Donnerstag sei sie für Streikveranstaltungen der Tadano-Belegschaft gebucht. Da bleibe für den Umbau und die Dekoration der Halle für das Oktoberfest nicht mehr genügend Zeit. Festlicht habe sich die Entscheidung zur Absage nicht leicht gemacht. Die Vorverkaufsagentur Ticket Regional sei informiert. Wer schon Karten gekauft hat, werde von Festlicht in diesen Tagen zwecks Rückabwicklung kontaktiert.