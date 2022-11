Bereits seit 24. Oktober wird an der Landesstraße L252 bei Saarbrücken-Dudweiler an der Zufahrt zur Universität des Saarlandes gebaut. Laut Landesbetrieb für Straßenbau soll in Fahrtrichtung Uni ein Fundament für neue Leitplanken errichtet werden. Dem Verkehr bleibt dort nur ein Fahrstreifen; ihn regelt eine Baustellenampel. Geplant gewesen sei eine dreiwöchige Bauzeit. Der LfS: „Aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Materialengpässen verlängert sich die Bauzeit bis voraussichtlich Ende November.“