Drückt das Zweibrücker Ordnungsamt ein Auge zu und verteilt weniger Strafzettel an Politiker? Wir haben bei Stadt und Staatskanzlei nachgefragt.

Der Zweibrücker Uwe Menzner äußerte in einem Leserbrief den Verdacht, dass das städtische Ordnungsamt beim Knöllchen-Verteilen mit zweierlei Maß messe. „Während man zum Beispiel Pflegekräfte zur Kasse bittet, welche für keine drei Minuten halbseitig auf einem Radweg stehen, um einer pflegebedürftigen Person ihre Medikation zu verabreichen, also ihre Arbeit verrichten, um älteren Menschen es zu ermöglichen, in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben, dürfen andere mit Parteibuch im Wahlkampf zu Werbezwecken ihre feuerroten Spielmobile inmitten ausgeschilderter Feuerwehrzufahrten, ohne zur Kasse gebeten zu werden, stundenlang parken. Selbst die Ministerpräsidentin kommt da ungeschoren davon.“

„Da wird nicht gesondert erfasst“

Den Vorwurf, das Ordnungsamt messe mit zweierlei Maß, weist Stadtsprecher Jens John zurück. Das Ordnungsamt der Stadt könne aber nicht sagen, ob und wie viele Strafzettel in den vergangenen Jahren an Lokal- und Regionalpolitiker verteilt wurden; das werde nicht gesondert erfasst. „Uns liegen keine statistischen Daten dazu vor“, schreibt Jens John auf Anfrage. Auf Parkplätzen wie dem in der Uhlandstraße wurden 2022 insgesamt 1044 Falschparker registriert, bis Ende Juni dieses Jahres 447. Hier geht es um Verstöße wie Parken ohne Parkschein oder um abgelaufene Parkzeit. Entlang der Von-Rosen-Straße wurden 599 Strafzettel verteilt, in der Karlstraße 409 Protokolle. „Ansonsten überwiegen bei unseren Feststellungen die Verstöße wegen Parkens auf dem Gehweg mit Behinderung oder Parken im absoluten Halteverbot“, ergänzt John. Durch Falschparker hat die Stadt im vergangenen Jahr über 140.000 Euro erwirtschaftet. 2023 wurden bis Ende Juni über 73.000 Einnahmen aus Strafzetteln erzielt. Pflegedienste und Paketzusteller seien selten bei den aufgeschriebenen Falschparkern dabei. „Wenn, dann im absoluten Halteverbot, Parken auf dem Gehweg mit Behinderung, im Taxistand oder ohne Parkschein, wenn die Pflegedienste ihre Parkausweise nicht ausliegen haben“, schreibt John.

Sicherheits- und Polizeifahrzeuge

Dass die Limousine der Ministerpräsidentin Malu Dreyer während einer SPD-Veranstaltung in der Festhalle längere Zeit im Halteverbot geparkt hat, sei dagegen in Ordnung, da es sich „bei den Fahrzeugen der Ministerpräsidentin um Sicherheits- und Polizeifahrzeuge handelt“, schreibt Silke Steinbeiß aus dem Büro der Regierungssprecherin. Aus polizeitaktischen und Sicherheitsgründen müssten diese Limousinen immer in der Nähe der Ministerpräsidentin parken. Die jeweiligen Parkplätze würden durch den Veranstalter zugewiesen. Und selbst wenn die Limousinen im Evakuierungsfall eine Behinderung darstellen würden, seien sie laut Steinbeiß durchgehend mit dem Fahrer besetzt, könnten also sofort weggefahren werden. „Einen Strafzettel hat es auch bisher nicht gegeben“, schreibt Silke Steinbeiß weiter.