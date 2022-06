Die beliebte Zweibrücker Sommer-Open-Air-Konzertreihe „Feierabend“ gibt es in diesem Jahr nicht mehr.

Seit 2012 fand im Sommer freitags die Konzertreihe „Feierabend“ in der Zweibrücker Innenstadt statt – in Zusammenarbeit des städtischen Kulturamts mit den Zweibrücker Wirten und organisiert von Thorsten Albrecht, Wirt und Musiker. 2020 fand die Reihe zum letzten Mal in der Innenstadt statt, 2021 holte Albrecht die Open-Air-Reihe an die ACH-Halle auf den Flugplatz, die er betrieb. Der Zuspruch war den Umständen entsprechend ganz gut - bis in der Nachbarschaft die Strandgut-Open-Air-Konzerte mit großen Stars den Konzerten mit regionalen Bands das Wasser abgruben.

In diesem Jahr gibt es keinen „Feierabend“ mehr mit Musik, wie Kulturamtsleiter Thilo Huble auf Anfrage mitteilt. Die Stadt Zweibrücken unterstütze die Reihe finanziell und infrastrukturell. „Albrecht wollte auf Nachfrage sein Engagement 2022 nicht weiter führen“, erläuterte Huble. Wegen der seinerzeit noch unklaren, pandemiebedingten Lage, was die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen im Sommer 2022 anging, hatte sich, so Huble, kein alternativer Partner gefunden.

„Die Reihe wird daher in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie sich die Situation im kommenden Jahr darstellen wird und ob und in welcher Form die Feierabendreihe dann durchgeführt werden kann, ist abhängig auch von den finanziellen Rahmenbedingungen, die sich mit der Haushaltsplan 2023/24 ergeben werden“, so Huble weiter.

Thorsten Albrecht gab 2021 aus finanziellen Gründen die ACH-Halle als Veranstaltungsort auf, die nun einen neuen Betreiber hat. Der jedoch veranstaltet viel weniger Konzerte und eher in der Halle.