Am Dienstag, 7. Dezember, gegen 19.20 Uhr erwischte die Polizei einen 26-Jährigen, der in Zweibrücken ohne Führerschein am Steuer eines Wagens saß und durch die Homburger Straße fuhr. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren gegen den jungen Mann ein. Den 26-Jährigen erwartet eine Geldstrafe.