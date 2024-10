Der Fahrer eines grauen Audi A4 hat sich am Montagnachmittag eine Verfolgungsjagd durch Homburg mit der Polizei geliefert. Homburger Polizisten wollten den 42 Jahre alten Fahrer laut Polizei kontrollieren. Der Mann sei daraufhin davongerast. Er sei durch die Straße Am Stadtbad über die B423 bis zur Beeder Straße gebraust. Die Polizei habe den Mann schließlich stoppen können. Bei der Verkehrskontrolle habe sich herausgestellt, dass der 42-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins sei. Zudem soll er „unter alkoholischer Beeinflussung“ am Steuer gesessen haben. Laut Polizei hat der Audi des Mannes ein Pirmasenser Kreiskennzeichen gehabt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder während der Verfolgungsjagd gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.