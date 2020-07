Am Dienstagnachmittag verfolgte die Polizei in der Kaiserstraße nach eigenen Angaben einen Rollerfahrer, der offensichtlich zu schnell unterwegs war. Statt der erlaubten 25 Stundenkilometer sei der 51-Jährigen mindestens 45 Sachen gefahren, heißt es in einer Mitteilung. Eine Überprüfung auf dem geeichten Prüfstand der Polizeiinspektion habe den Eindruck bestätigt: Der Test erbrachte eine Höchstleistung von 47 Stundenkilometern. Weil der Mann außerdem keinen Führerschein besitzt und überdies zum wiederholten Mal erwischt wurde, muss er sich nun einem Strafverfahren stellen.