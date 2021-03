Als am Samstag Nachmittag ein 29-jähriger Autofahrer in der Homburger Straße bei einer Verkehrskontrolle angehalten wurde, stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte und Marihuana geraucht hatte. Die Beamten fanden eine zweistellige Grammzahl Marihuana im Auto. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Am Freitag wurde bei einer Verkehrskontrolle in Zweibrücken ein 40-jähriger Polo-Fahrer erwischt, der auch keinen Führerschein hatte und unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Beide Fahrer erhalten nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, so die Polizei.