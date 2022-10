Zwei Schlägereien haben die Zweibrücker Polizei am Wochenende in Atem gehalten – auf einer Studentenparty und in der Eventhalle auf dem Flugplatz. In letzterer war am frühen Sonntagmorgen, 2 Uhr, ein Besucher nach Streitigkeiten des Lokals verwiesen worden. Der Krach setzte sich vor der Halle fort; dort kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Gast und dem Sicherheitspersonal. Laut Polizei schlug einer der Security-Leute den Mann und brachte ihm eine Platzwunde über dem Jochbein bei. Ein weiterer Mann, der dem Verletzten zu Hilfe eilte, sei von drei Sicherheitsleuten zu Boden gedrückt und dabei an der Stirn und den Armen verletzt worden.

24 Stunden zuvor hatte es Ärger auf einer Studentenparty in der Amerikastraße gegeben. Zunächst, so die Polizei, hätten sich dort zwei 23-Jährige geprügelt. Einer von ihnen erlitt durch mehrere Fausthiebe ins Gesicht Schmerzen und Rötungen im Gesicht. Später habe dann noch ein 21-Jähriger völlig unvermittelt einen Schlag ins Gesicht abbekommen, was ihn erheblich an der Lippe verletzte. Der etwa 17- bis 19-jährige Täter ist unbekannt. Nachdem die Polizei die Anzeigen aufgenommen hatte, wurde die Party am Samstagmorgen beendet.