Mit einem Schlag mit einer Bierflasche hatte ein 30-Jähriger am 5. September 2023 hinter der Hallplatz-Galerie einem zwölf Jahre Älteren eine blutende Wunde zugefügt.

Am Mittwoch wurde der handgreifliche Streit am Zweibrücker Amtsgericht verhandelt. Der Angeklagte wurde in Handschellen vorgeführt, weil er wegen schwerer räuberischer Erpressung inzwischen eine fünfjährige Haftstrafe in Wittlich absitzt. Gegen dieses Urteil hat er Berufung eingelegt. Am Mittwoch ging es um den Streit an jenem Septembernachmittag zwischen Hallplatz-Galerie und Parkhaus. Der Ältere sagte aus, dass die beiden schon früher Streit gehabt hätten. In der Nacht davor habe der Angeklagte vor seinem Haus herumgeschrien. Er habe ihn aufgefordert, das zu lassen. Tags darauf sei er in der Stadt auf ihn zugegangen und habe ihm dasselbe erneut gesagt. Etwa eine halbe Stunde später sei es zu einem weiteren Wortgefecht hinter der Hallplatz-Galerie gekommen.

Den Verlauf des Krawalls schilderte der 42-Jährige vor Gericht so: „Ich habe ihn zuerst geschubst, dann hat es eine Rangelei gegeben. Wir hatten uns beide am Kragen und sind zusammen umgefallen. Ich lag unten und habe einen harten Gegenstand gegen den Kopf bekommen. Ich sah nur noch Blut.“ Er habe den Jüngeren weiter festgehalten, bis jemand dazwischenging. Starke Schmerzen habe er nicht verspürt, weil „ich genug Alkohol intus hatte“. Die Flasche sei beim Schlag nicht kaputtgegangen. Wie die Richterin verlas, hatte das Opfer noch 45 Minuten nach der Tat knapp 2,2 Promille Alkohol im Blut.

„Flasche erwischt und zugeschlagen“

Der Angeklagte sagte aus, er kenne den Älteren seit etwa zehn Jahren. „Er hat mich oft beleidigt und wegen Cannabisgeruch auch mal die Polizei gerufen.“ An jenem Nachmittag habe der 42-Jährige zweimal zugeschlagen, er selbst dreimal. „Ich bin dann über eine Mauer gefallen, und plötzlich waren zwei auf mir drauf. Ich habe keine Luft mehr bekommen, die Flasche erwischt und zugeschlagen.“ Ein Bekannter habe den Kontrahenten von ihm heruntergezogen.

Auf Antrag des Verteidigers wurde der Prozess vorläufig eingestellt, weil der Angeklagte bereits wegen räuberischer Erpressung in Haft sitzt.