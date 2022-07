Ein Fest des Alltags ist es für Pascal Dahler, Freunden das Herz von Zweibrücken zu zeigen. „Studienkollegen waren kürzlich zu Besuch. Wir drehten eine Runde über die Plätze, am Schloss vorbei, durch die Fußgängerzone, über die Allee zu Rosengarten und Rennwiese, gingen etwas essen. Junge Leute, sie waren begeistert. Was für eine schöne Stadt Zweibrücken doch sei.“ Das macht den 29 Jahre alten Diplom-Finanzwirt, Beamter beim Finanzamt Saarbrücken I, und seit Februar als Nachfolger von Christoph Gensch als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Zweibrücker Stadtrat, stolz. Und ist ihm eine Vergewisserung: „Genau dafür engagiere ich mich in der Kommunalpolitik. Damit andere auch wie ich empfinden können, auch noch in 20 Jahren, und dass unsere Stadt so schön und lebenswert bleibt, wie heute.“ Das was ist wertzuschätzen und dem nicht Guten, Schönen, Wahren Abhilfe zu verschaffen, dafür lohne der Einsatz.

Bereit, schmerzhaft zu sparen

Als Zahlenmensch aus Profession und haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion, hat der Bubenhauser die Zweibrücker Defizite, nicht zuletzt den Schuldenstand von rund 240 Millionen Euro, im Kopf. Selbst wenn die angekündigte (Teil-)Entschuldung durch das Land und die erhoffte durch den Bund kommt, werde die Rosenstadt nicht auf Rosen gebettet. Man könne Hilfe zur Selbsthilfe erhoffen, unter der Voraussetzung strengster Selbstdisziplin. „Für meine Fraktion ist klar: Wir, die Stadt als Verwaltung, müssen bereit sein, bei uns schmerzhaft zu sparen. Wir können den Bürgern, die ja in Summe die Stadt sind, nur Lasten auferlegen, wenn wir überzeugend selbst sparen. Nur über Einnahme-Erhöhungen, Steuern und Abgaben, darf es nicht gehen. Zumal nicht in dieser Zeit“, spricht Dahler Unbequemes aus. Ein aktuelles und augenfällig konkretes Beispiel: Auch wenn es eine 90-prozentige Förderung durch das Land gebe, müsse man bereit sein, auf die Sanierung der Allee zu verzichten. „Denn nur die halbe Länge der Allee ist förderfähig, die anderen 500 Meter hätte die Stadt voll und selbst zu finanzieren. Die Frage muss erlaubt sein: Können wir uns das leisten?“ Auch die beabsichtigte Zusammenführung von Stadt- und Stadtjugendbücherei mit dem Kulturamt in einem ganz neuen Format im ehemaligen City-Outlet/Kaufhalle müsse mit spitzem Stift kalkuliert sein. Rechnen sich wirklich andere Mietkosten (dann bei der Gewobau), unter Einbeziehung der Folgekosten? Dahler will von der Verwaltung erst Bedarf und Kosten in Quadratmeter und Cent dargelegt sehen, ein „wir brauchen und wir müssten mal“, genüge seiner Fraktion nicht.

Kommunalwahl in zwei, OB-Wahl in dreieinhalb Jahren

Mit Blut-Schweiß-und-Tränen-Reden wird die CDU aber wohl kaum die in zwei Jahren anstehende Kommunalwahl gewinnen. Wie steht’s um das personelle Angebot? „Wir haben eine sehr gute Besetzung der Fraktion, viel Sachkompetenz bei älteren und jungeren Räten, auch aus unterschiedlichen Berufsalltagen. Ich würde jeden gerne behalten. Und benenne auch jetzt schon das Ziel: Die CDU will 2024 die meisten Stadträte stellen.“ Die Kommunalwahl 2024 sei auch deshalb so wichtig, weil – Stand heute – der dann neue Stadtrat über zwei Drittel der Besetzung des Stadtvorstandes bestimmt. Bürgermeister und Beigeordnete haben zurzeit ein CDU-Parteibuch. Und was ist mit der Oberbürgermeister-Wahl? Diesen Dezember erreicht Marold Wosnitza (SPD) die Hälfte seiner Amtszeit, in dreieinhalb Jahren wird voraussichtlich wieder gewählt. „Keiiiiiiin Thema“, sagt Pascal Dahler mit ganz langgezogenen Is auf die Frage, ob sich die CDU Zweibrücken schon auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin festgelegt habe. Oder sich eine Tendenz abzeichne. Naheliegend wären der 2018 in der Stichwahl unterlegene Bürgermeister Christian Gauf oder die im Vorstand der Landes-CDU vertretende Beigeordnete Christina Rauch. Oder ein Pascal Dahler? Oder X für (noch) unbekannt/unbenannt? „Jetzt im Ernst, die wichtigste Wahl für uns ist die Kommunalwahl in zwei Jahren. An die OB-Wahl denkt bei uns kein Mensch. Vernünftigerweise“, sagt der neue Fraktionsvorsitzende.

Kind des Monte Kubota

Woran denkt dann der privateste Privatmensch Pascal Dahler? Wie fast jeder an ein bisschen Erholung, an ein wenig Ablenkung von all den Krisen. „Im August geht es zehn Tage nach Kreta, zum ganz ruhigen Strandurlaub.“ Mit der Freundin und sich schon einstellender Vorfreude. Aber: Müsste Pascal Dahler einmal wählen zwischen Strandlaken und Skiern, er würde immer den Winterurlaub bevorzugen. „Ich bin Hardcore-Skifahrer, von Kindesbeinen auf, ererbt von meinem Vater. Ein Kind des Monte Kubota.“ Zweibrücker wissen, was gemeint ist. Und den anderen kann’s Pascal Dahler gerne mal zeigen.