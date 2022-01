Das kommunale Impfzentrum in der Stadthalle im saarländischen St. Ingbert wurde am ersten Betriebstag gut angenommen. Am Montag, 3. Januar, wurden rund 400 Personen gegen Corona geimpft. In 13 Fällen handelte es sich dabei um die Erstimpfung. 61 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren erhielten in einer eigenen Kinder-Impfstraße ebenfalls ihre ersten Impfungen. Das Impfzentrum, ausgelegt auf bis zu 600 Impfungen pro Tag, bietet weitere freie Termine an. Es gebe kaum Wartezeiten – auch bei spontanen Besuchen etwa in der Mittagspause oder nach dem Einkaufen. Impfungen im kommunalen Impfzentrum sind mit und ohne Termin möglich. Geöffnet ist das Impfzentrum montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr. Termine können online hier oder unter Telefon 06894/13-900 gebucht werden.