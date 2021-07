Die Kreisverwaltung meldete für Dienstag je einen neuen Corona-Fall in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Pirmasens-Land. Die Inzidenzen steigen deshalb auch etwas an. Für Zweibrücken liegt sie am Mittwoch bei 18, im Landkreis bei vier. Aktuell sind in Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis 23 positive Fälle aktiv. Das ist ein Fall mehr als am Montag. Davon stammen neun aus Zweibrücken, sieben aus dem Landkreis und sieben aus Pirmasens.