Zwischen Mitte März und Mitte April ist die Arbeitslosigkeit in der Stadt Zweibrücken nahezu gleichgeblieben, die Anzahl er Arbeitssuchenden mehrte sich im Saldo um zwei. 1246 in Zweibrücken Gemeldete waren laut dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht der Agentur für Arbeit arbeitssuchend und in der Vermittlung. Die Arbeitslosenquote für April wird mit 6,7 Prozent angegeben, nach 6,6 Prozent im März. Die Arbeitslosenquote für den Landkreis Südwestpfalz im Monat März gibt die Agentur unverändert mit 3,9 Prozent an. 1963 Südwestpfälzer waren Mitte April auf Arbeitssuche über die Agentur. Die Daten der Agentur für Arbeit geben immer den Stand von Mitte eines Monats wieder, diesmal vom Stichtag 13. April.