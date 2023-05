Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Unterricht wird von der Schule in die eigenen vier Wände verlegt. Die Kindertagesstätten hingegen bleiben offen. Die Mitarbeiter der Kita „Kleine Welt“ in der Canadastraße zeigen Verständnis für die Eltern, die wegen des Berufs ihre Kinder derzeit nicht selbst betreuen können. Sie üben aber Kritik am Vorgehen des Landes. Trotz ausgearbeiteter Hygienepläne sehe die Realität anders aus. Die Botschaft: „Auch wir sind Eltern und besorgt um unsere Familien.“

Eltern hat die Corona-Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Bereits im Frühjahrs-Lockdown und in den Sommerferien mussten viele ihren Jahresurlaub