Ein Unbekannter hat in Saarbrücken-Jägersfreude sieben Katzenbabys samt ihrer Mama in einer Transportbox ausgesetzt und sie ohne Futter und Wasser am Wegesrand zurückgelassen. In der Box eingesperrt, hatten die Katzen keine Chance, sich zu befreien. Ein Mann, der zufällig am Pfeifershofweg vorbeikam, hatte die Box mit den Katzen in der Nacht auf Mittwoch gefunden und die Polizei alarmiert. Die Polizei rief die Feuerwehr hinzu, die die Tiere einem Tierheim übergab, wo sie nun versorgt werden. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sollten die Beamten den Täter finden, der die Katzen ausgesetzt hat und können ihm eine Tiermisshandlung oder versuchte oder fahrlässige Tierquälerei nachweisen, kann auf ihn eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 25.000 Euro zukommen. Um den Täter zu finden, bittet die Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer 06897 9330 um Hinweise.