In zehn Metern Höhe steckte am Sonntagabend, 2. Mai, eine Katze in einer Baumgabel in der St. Ingberter Wiesenstraße fest. Ein hilfsbereiter Tierfreund von der St. Ingberter Feuerwehr fuhr im Korb der Drehleiter in den Baum und rettete die Katze aus ihrer misslichen Lage. Unten angekommen, kehrte der Stubentiger zu seinem glücklichen Frauchen zurück.

Von einem weiteren Einsatz seiner Kameraden berichtet der St. Ingberter Feuerwehrsprecher Florian Jung: Am stürmischen Dienstag, 4. Mai, hatten heftige Winde gegen 14.30 Uhr eine etwa 15 Meter hohe Birke mitsamt Wurzelwerk auf die Landstraße zwischen St. Ingbert und Sulzbach-Schnappach geweht. Fahrzeuge kamen nicht mehr durch. Feuerwehrleute schnitten den Baum Stück für Stück klein, räumten und reinigten die Straße. Nach etwa einer Stunde konnte der Verkehr wieder fließen.