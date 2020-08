In der Saar-Pfalz-Straße, der Ortsdurchfahrt von Homburg-Jägersburg, hat ein Auto am Dienstagmorgen, 25. August, gegen 9.45 Uhr eine Katze überfahren. Wie die Polizei berichtet, verendete das weiße Tier mit schwarzen Punkten und schwarzem Schwanz noch am Unfallort. Es sei unvermittelt auf die Straße gelaufen. Noch habe man den Besitzer der Katze nicht ermitteln können; das Tier sei nicht gechipt. Wer weiß, wem die Katze gehört, wird von der Homburger Polizei gebeten, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.