Wie berichtet hat das Katholische Krankenhaus Besuche von Patienten bis zum 19. April verboten – mit Ausnahmen für Eltern kleiner Kinder und Besuche von Sterbenden. Der Grund sind mehrere Corona-Fälle im Haus. Wie Pflegedirektor Thomas Frank am Dienstag mitteilte, sind aktuell fünf Mitarbeiter des Krankenhauses positiv getestet und deshalb nicht im Dienst. Auf der Corona-Station werden laut Frank momentan sieben Patienten versorgt. Auf der Intensivstation und den übrigen Stationen seien keine Corona-Patienten untergebracht. Ein Trend lasse sich aus diesen Zahlen nicht ablesen, „da die Situation sehr dynamisch ist“, so Frank. Wie oft Patienten und Beschäftigte getestet werden, hänge vom Infektionsgeschehen ab. „Nach der Aufnahme werden auf allen Stationen Patienten in der Regel alle vier Tage getestet. Beschäftigte der Infektionsbereiche werden täglich, in den sonstigen Bereichen mehrmals pro Woche getestet. Die Testungen erfolgen jeweils vor Dienstbeginn“, berichtet der Pflegedirektor. Außerdem würden nur noch Patienten in einem zimmer zusammengelegt, bei denen ein negativer Test vorliegt.