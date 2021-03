Wegen der aktuellen Infektionslage gilt im Zweibrücker Nardini-Klinikum bis Karfreitag ein Besuchsverbot. Dies teilte Pflegedirektor Thomas Frank mit. Kurzzeitige Besuche seien möglich für Eltern Minderjähriger, Betreuer (im rechtlichen Sinne) und in besonderen Einzelfällen, beispielsweise zum Besuch von Sterbenden. Wer seinen Angehörigen etwas vorbeibringen will, solle dies deutlich Kennzeichnen und am Eingang abgeben. Der Standort Landstuhl sei von diesem Besuchsverbot nicht betroffen.