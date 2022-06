Ein unbekannter Täter hat zwischen Montag, 6. Juni, 15 Uhr, und Mittwochmorgen, 8. Juni, auf dem Enklerplatz in der Homburger Talstraße einen Katalysator an einem dort abgestellten VW Polo gestohlen. Auch zuvor war es bereits zu einem Katalysatorendiebstahl an einem VW Golf gekommen – und zwar im Zeitraum vom 3. bis 8. Juni auf dem Schotterparkplatz zwischen Robert-Bosch-Straße und dem Bahnhofsvorplatz. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 068411060.