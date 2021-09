Der EHC Zweibrücken startet am Sonntagabend (18 Uhr, Ice-Arena) in die neue Saison der Regionalliga Südwest. Wie der Verein mitteilt, bietet er am Samstag von 11 bis 13 Uhr in der Ice-Arena einen Kartenvorverkauf für Tageskarten an, um den Einlass tags darauf zum ersten Rundenspiel der „Hornets“ zu vereinfachen. Dabei können auch vorbestellte Dauerkarten abgeholt werden.

Beim Kauf einer Tageskarte für das Sonntag-Spiel muss der 2G-Status am Samstag schon nachgewiesen werden. Impfausweis oder Immunitätsnachweis inklusive Personalausweis sind daher mitzubringen. Damit entfällt aber die Registrierung am Spieltag, und die Ticketinhaber können die Eishalle über den Eingang der Dauerkartenbesitzer betreten. Der Verein weist darauf hin, dass nur bar gezahlt werden kann.

Die Abendkasse wird am Spieltag nur geöffnet sein, wenn nach dem Vorverkauf noch Tageskarten verfügbar sind. Die Tickets kosten für Vollzahler 12 Euro, ermäßigt 10 Euro (Rentner, Schüler, Studenten, Azubis, Schwerbehinderte und Mitglieder) und für Kinder bis 14 Jahre 6,50 Euro.