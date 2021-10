Zwei schwäbische Hausfrauen kommen am 23. Oktober zum ersten Mal nach Zweibrücken in die Festhalle und wollen die hiesigen Hausfrauen – aber nicht nur sie – zum Lachen bringen. Das bedarf ein bisschen Vorbereitung, es sei denn man weiß schon, was „Dui do on de Sell“ heißt.

„Das Zauberwort heißt bitte“ lautet der Titel des Programms, das die Comedyfrauen Petra Binder und Doris Reichenauer am Samstag, 23. Oktober, 20 Uhr, in der Zweibrücker Festhalle vorstellen. Die beiden haben einen ungewöhnlichen Duonamen: Dui do on the Sell. Das ist Schwäbisch und bedeutet: die eine und die andere. Denn das, was die eine nicht sieht und sagt, sieht und sagt die andere.

Die beiden sind Mitte/Ende 50, wohnen offenbar zusammen und ertragen viel Leid zusammen. So liest Doris in einer Frauenzeitschrift, wie man erst in zwei Wochen zehn Kilo abnimmt und dann leckere Kuchen backt, mit denen man sich die zehn Kilo wieder drauf futtert. „Warum liest du denn so as?“ fragt Petra. „Weil wir in unserem Alter net meh mit den Juschendlische mithalte könne. Das fruschdriert mich.“ Petra tröstet: „Dasch iss die Art der Natur se sage, i mag dich, deshalb hab’ ich e bissle mehr von dir gemacht.“ Und Doris weiß: „Männer spreche auch Figur miteinanner. Wenn ein Kumpel zum annere sacht: Du haschd awwer e Retze kriegt, dann sagt der: jo, du haschd recht.“ Das ist der Ton, in dem die beiden miteinander auf der Bühne sprechen. Die Comedy-Frauen kann man auch auf SWR sehen und hören. Schwer zu verstehen ist ihr Schwäbisch nicht, sie nehmen Rücksicht, was Schwaben normalerweise eher nicht tun.

In ihrem Programm „Das Zauberwort heißt bitte“ werfen Dui do on de Sell nicht nur einen Blick auf sich selbst, sondern auch durch anderer Leute Küchenfenster. Dabei kommt zutage, was säuberlich hinter wackelnden Vorhängen verborgen bleibt: nörgelnde Ehemänner, die nur durch ihre Kofferpack-Inkompetenz vor dem Rauswurf bewahrt werden. Yoga-Ausflüge, um den fortschreitenden körperlichen Verfall aufzuhalten. Und die Angst vor verfrühten Oma-Freuden, weil der Sprössling das Thema Verhütung nur noch anhand von Internet-Metaphern kapiert.

Die schwäbischen Desperate Housewives und Schwertgosch (Frauen, die viel reden) nehmen den schwäbischen Feingeist aufs Korn und machen jeden Gang zum Therapeuten überflüssig. Denn die Kreuzung aus Lästerstunde und Comedy-Talk ist unterhaltsam, humorvoll und herrlich authentisch. 300 Personen dürfen kommen, es gilt 3G.

Kartenverlosung

Wir verlosen fünfmal zwei Karten für Du do un de Sell am 23. Oktober, um 20 Uhr in er Zweibrücker Festhalle . Dazu muss man eine Mail schicken an redzwe@rheinpfalz.de mit dem Kennwort „Dui do on de Sell“ und seinen Kontaktdaten. Einsendeschluss ist Montag, 18. Oktober, 10 Uhr. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt. Die Karten liegen an der Abendkasse.