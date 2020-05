Auf ihrer Facebook-Seite und ihrer eigenen Internet-Seite feiert die Homburger Karlsberg-Brauerei am Freitag, 29. Mai, von 19 bis etwa 20.15 Uhr coronabedingt ihre erste „digitale Braunacht“. Das Unternehmen überträgt an diesem Abend diverse kleine Aktionen live aus Gaststätten in Homburg, im Saarland sowie in der West- und Südwestpfalz. Mit der Initiative soll die stufenweise Wiedereröffnung der Gastronomie unterstützt werden. Die Postpakete mit drei Sonder-Biersorten, die zu diesem Anlass eigens gebraut und im Vorfeld an private Käufer verschickt wurden, sind inzwischen ausverkauft.

karlsberg.de/digitale-braunacht