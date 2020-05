Am 25. April hatte die Karlsberg-Brauerei ihre „Homburger Braunacht 2020“ in den Lokalen der Altstadt feiern wollen – dann kam das Coronavirus dazwischen. Jetzt kündigt das Homburger Unternehmen seine „erste digitale Braunacht“ für Freitag, 29. Mai, ab 19 Uhr an. Damit wolle man die stufenweise Wiedereröffnung der Gastronomie unterstützen. Das Fest soll zeitgleich mit kleinen Aktionen in Homburger Gaststätten und digital in den sozialen Medien stattfinden. Begleitend werden drei Sonder-Biersorten in 0,75-Liter-Flaschen verkauft. Von daheim aus kann man auf der Karlsberg-Facebookseite sowie auf www.karlsberg.de/digitale-braunacht digital an der Braunacht teilnehmen. Dort kann man sich auch die drei Biere nach Haus liefern lassen. Den Erlös der Veranstaltung spendet die Brauerei an die saarländische Gastronomie.