Christian Weber, Chef der Homburger Karlsberg-Brauerei, ist neuer Präsident des Deutschen Brauerbundes (DBB). Vom DBB-Präsidium gewählt, trat der 44-jährige Homburger am Donnerstag auf der DBB-Jahresversammlung in Berlin die Nachfolge von Jörg Lehmann an. Dieser führt die Münchner Paulaner-Brauereigruppe. Seit 2017 DBB-Präsident, gab Lehmann die Verbandsspitze nun nach zwei Amtsperioden turnusgemäß ab. Ehrenpräsident Hans-Georg Eils, der selbst viele Jahre lang Karlsberg-Geschäftsführer war, würdigte in Berlin Jörg Lehmanns Verdienste.

Christian Weber, geschäftsführendes Vorstandsmitglied (CEO) bei Karlsberg, leitet die 1878 gegründete Homburger Familien-Brauerei in fünfter Generation. Auf der Versammlung sagte Weber, dass Deutschland der größte Biermarkt Europas sei. Mit 1500 Brauereien und mehr als 7500 Marken, darunter immer mehr alkoholfreien Sorten, nehme das Land weltweit eine Spitzenstellung ein.