Die Karlsberg-Braumeister haben drei Sonder-Biersorten kreiert, die bei der digitalen Homburger Braunacht am 30. April vorgestellt werden. Die drei Extra-Biere, die es bislang nicht zu kaufen gab, sind ab sofort online erhältlich. Pro verkaufte Braunacht-Bierbox spendet Karlsberg einen Euro an den Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Die digitale Braunacht am „Tag des deutschen Bieres“ beginnt am Freitag, 30. April, 19 Uhr. Die Homburger Bierproduzenten laden dann zu einer Online-Besichtigungstour durch ihre Brauerei ein. Dazu gibt es die drei Sonder-Biersorten Höhlengold, Himberg und Falke IPA. Bestellen kann man sie in 0,75-Literflaschen in einer limitierten Box für 29,95 Euro im Karlsberg-Onlineshop. Während der Braunacht kann man per Online-Voting seine Lieblingssorte auswählen. Das Siegerbier gelangt dann demnächst in den regulären Handel.