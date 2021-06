80 Karikaturen erinnern seit Mittwoch im Zweibrücker Rathaus an die Wiedervereinigung vor 30 Jahren. Die Ausstellung mit Werken von Künstlern aus Europa und Nordemerika beleuchtet diese spannende Phase der jüngeren deutschen Geschichte mit launigem Biss.

Direkt ins Auge fällt eine Karikatur, die bereits durch den Kontrast zwischen tristem Grau und fröhlichem Grün fesselt. „Fröhliche Kranzniederlegung“ hat der rheinland-pfälzische Karikaturist Luff alias Rolf Henn seine 2019 entstandene Karikatur genannt, ein optisches Requiem auf „die Mauer“, die von 1961 bis 1989 Deutschland durchschnitt und durch die Todesschüsse auf flüchtende DDR-Bürger zum Schauplatz zahlreicher Tragödien geworden war.

Mit seinem Trinkspruch „Kaum einer hat dich je vermisst“ trifft Luff die Stimmung der meisten Bundesbürger, für die „die Mauer“ über so viele Jahre hinweg ein nationaler Alptraum gewesen war, der Freunde und Familien getrennt hatte. Und hier ruht sie denn auf der grünen Wiese, vor 30 Jahren zu einem historischen Monument geworden, verziert mit einem Kranz mit Schleife.

Erst Mauer, dann Graben

Dass der Fall der Mauer aber auch nicht alle Probleme gelöst hat, darauf weist eine Arbeit von Karl-Heinz Schoenfeld hin. Wo zuerst die Mauer getrennt hat, klafft jetzt ein tiefer Graben zwischen den beiden Teilen Deutschlands. Die Mauer hat trennende Realitäten geschaffen, die so schnell weder im Alltagsleben noch in der Befindlichkeit der Menschen überwunden werden können.

Und die Welt, in der sich die Menschen wiederfinden, besteht aus Abgrenzung und Vereinzelung als Folgen des neuen Wohlstands. Das kommentiert Johann Mayr exemplarisch in einer Arbeit, die scheinbar idyllische parzellierte Häuser und Kirchen auf sattem grünem Rasen zeigt, alle von hohen Mauern umgeben. „Heute kann man sich kaum mehr vorstellen, wie wir mit nur einer einzigen Mauer ausgekommen sind“, bringt er die Stimmung auf den Punkt.

Helmut Kohl, der Drahtzieher der Wiedervereinigung, der als „Kanzler der deutschen Einheit“ Geschichte geschrieben hat, ist auch Gegenstand mehrerer Karikaturen.

In der „Quadriga für Deutschland“ zeigt der französische Karikaturist TIM alias Louis Mitelberg den deutschen Kanzler als übergroßen Wagenlenker im Stil einer Viktoria, der die vier alliierten Siegermächte des zweiten Weltkriegs vor seinen Wagen spannt und der deutschen Einheit entgegensteuert. Walter Hänel porträtiert ihn in seigneurialer Haltung in seiner Arbeit „Der Hoffnungsträger“. Selbstgefällig stolziert er breitbeinig durch die Straßen einer DDR-Stadt, deren Bürger ihn skeptisch und misstrauisch aus den Fenstern ihrer Häuser beobachten, von der anfänglichen Euphorie ist hier nichts mehr zu spüren. Doch das tangiert Helmut Kohl nicht im Geringsten, er sonnt sich in seinem Erfolg und ignoriert den Stimmungsumschwung der Menschen.

Honecker als alter Penner

Das hat er mit Erich Honecker gemeinsam, der auch nicht wahrhaben will, dass seine große Zeit vorbei ist. Das bringt Luff in einer Karikatur sehr gut zum Ausdruck, in der Honecker als abgerissener alter Penner auf einer Parkbank sitzt. Im Hintergrund wird die Mauer abgerissen, von deren 100-jährigem Bestehen der ehemalige Staatschef der DDR überzeugt gewesen war, so lange die Gründe für ihren Bau nicht beseitigt seien. „Deine 100 Jahre waren aber schnell vorbei, Erich!“, kommentiert sein Parkbanknachbar trocken.

Er wollte auch nicht wahrhaben, dass über dem von ihm hinterlassenen Staat mit seiner Planwirtschaft wie in Hans-Joachim Gerboths Karikatur die Pleitegeier kreisten, und mit der Einführung der D-Mark waren die Exporte für die ehemaligen osteuropäischen Partner einfach zu teuer geworden, die DDR-Wirtschaft brach endgültig zusammen.

Kohls Mädchen

Mit dem Sturz des alten DDR-Chefs begann aber auch der Aufstieg der heutigen Bundeskanzlerin Angela Merkel, damals nur „Kohls Mädchen“ genannt. Die junge Delegierte des Demokratischen Aufbruchs der DDR gewinnt ihren Wahlkreis mit knapp 50 Prozent der Stimmen für die CDU und sollte nach Helmut Kohl zu einem der stärksten Zugpferde der Union werden und legte sich wie in Luffs Karikatur beschrieben mächtig ins Zeug.

Bei so viel Power ist kein Platz mehr für den alten Marx. Dem bleibt wie in Roland Beiers Karikatur nur noch übrig, tschüss zu sagen und sich zu entschuldigen: „Tut mir leid, Jungs! War halt nur so ne Idee von mir … “

Ausstellung

„Vor 30 Jahren: Deutschland ist wieder eins. Karikaturen“, Zweibrücken, Rathaus, Herzogstraße, 9. Juni bis 16. Juli, zehn Stellwände, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8-16 Uhr, Freitag 8-13 Uhr.

Preisrätsel

1. Wer war Ludwig Erhard?

a) Nobelpreisträger für Wirtschaft

b) Bundeskanzler

c) Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz

2. Im Februar 1919 fand

a) die Gründung des ersten Metalltechnologieunternehmens in Neustadt an der Weinstraße statt.

b) die Gründung des Stinnes-Legien-Abkommen statt

c) die Gründung des Verbandes Pfälzischer Industrieller statt

3. Im Jahr 1352

a) wurde die zweite Brücke in Zweibrücken gebaut

b) wurde Zweibrücken gegründet

c) wurde Zweibrücken die Stadtrechte verliehen

