Der erste Programmpunkt des Euroclassic-Festivals 2022 steht fest: Die Band Karat kommt nach Zweibrücken – nicht zum Auftakt am 27. August, sondern in der Festivalmitte, am 30. September. Wem der Name nichts sagt, einen Song von Karat kennt jeder: „Über sieben Brücken musst du gehen“ - Peter Maffay hat ihn 1980 gecovert und bekannt gemacht, doch der Song stammt von Karat, einer der ältesten noch existierenden deutschen Bands, denn sie wurde 1975 gegründet – in der DDR. Es gibt schon Karten beim Zweibrücker Kulturamt in der Maxstraße 1, Telefon 06332 871451, E-Mail: karten@zweibruecken.de.