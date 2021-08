Am Samstag, 7. August, waren vier Autos in einen Verkehrsunfall am Homburger Ortseingang von Bexbach/A 6 her beteiligt. Laut Polizei ist ein 22-Jähriger gegen 15.15 Uhr in der Bexbacher Straße, Fahrtrichtung Innenstadt, an der Ampelkreuzung Lappentascher Straße (Bosch, McDonalds, Möbelfundgrube) auf ein Auto aufgefahren, das an der roten Ampel wartete. Der zweite Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne auf zwei weitere stehende Pkw geschoben. Dabei wurde eine Autofahrerin verletzt. Drei der vier Autos mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060 zu melden.