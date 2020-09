Auf dem großen Verkehrskreisel der B 423 zwischen Webenheim und Mimbach hat ein VW-Transporter am Donnerstagmorgen, 17. September, gegen 8.50 Uhr mindestens einen Farbeimer verloren. Laut Polizei war der Eimer offenbar nicht richtig gesichert, purzelte vom Fahrzeug und ging auf der Straße zu Bruch. Dadurch wurde der Kreisverkehr sehr stark verschmutzt. Nachfolgende Fahrzeuge, die in Richtung Homburg/Einöd unterwegs waren, verteilten die weiße Farbe auf der Bundesstraße bis zum Mitfahrerparkplatz an der Einmündung nach Wattweiler. Aufgewirbelte Farbe verschmutzte mehrere Autos. Ein Reinigungsfahrzeug der Straßen- und Autobahnmeisterei musste die Fahrbahn säubern. Um den Verursacher ermitteln zu können, bittet die Homburger Polizei Zeugen sowie weitere Geschädigte, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.