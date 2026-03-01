Was wollen die vier OB-Kandidaten wegen der kaputten Straßen in Zweibrücken unternehmen? Bei der RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion lieferten sie Antworten.

„Die Zweibrücker Straßen sind stellenweise unbefahrbar“, sagte Christian Hofer, OB-Kandidat der AfD, bei der RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion am Donnerstagabend in der Festhalle. Hofer spricht von einem Sanierungsstau. Er will sich als OB dafür einsetzen, dass Straßensanierungen einfach angepackt werden und nicht beim Kaputtgehen der Straßen zugeschaut werde. Stellenweise seien Reparaturen in Ordnung, „aber das ist auch nur temporär“, meinte Hofer. Lieber wäre ihm, so viele Straßen wie nur möglich auszubauen. Zur Finanzierung sagte Hofer nichts.

Wosnitza: Straßenausbau immerwährendes Thema

Marold Wosnitza, Amtsinhaber und OB-Kandidat der SPD, sagte klar und deutlich, dass es bei den Zweibrücker Straßen einen Investitionsstau von 300 bis 400 Millionen Euro gebe. Wosnitza: „Das ist aber auch deshalb entstanden, weil über Jahrzehnte nichts gemacht worden ist.“ Ganz schlimme Straßen werden laut dem Sozialdemokraten schon jetzt ausgebaut – als Beispiel nannte er die bereits sanierte Schlachthof- und Rosengartenstraße. Für die kaputte Fasaneriestraße gebe es ebenfalls einen Ausbauplan. „Es ändert aber nichts an der Herausforderung, vor der wir stehen“, so Wosnitza. Mit dem Geld, das die Stadt für den Straßenausbau hat, könne man nie alle Straßen auf Vordermann bringen. „Was machbar ist: Die Mittel konsequent einsetzen, prüfen, welche Ausbau wie und wo machbar ist“, kommentierte Wosnitza. Die Straßenbeiträge will er nicht erhöhen. „Und deshalb werden wir den Straßenbau immer weiter vor uns hertragen.“

Eren: Preissteigerungen immer hinterfragen

Wosnitzas Aussage, dass man niemals alle Straßen zur gleichen Zeit auf dem neusten Stand halten kann, schließt sich der parteilose OB-Kandidat Atilla Eren an. „Aber man muss es versuchen“, ist seine Meinung. Nicht nur Durchgangsstraßen, sondern auch Nebenstraßen müssten saniert werden. Eren: „Die werden ja auch befahren. Oder sind die zweitrangig?“ Eren fordert, dass Straßen kostengünstig ausgebaut werden. Jedes Angebot sei zu überprüfen, Preissteigerungen kritisch zu hinterfragen: „Warum sind die Preissteigerungen zum Teil so groß? Sind die Rohre vergoldet?“ Firmen müssten laut Eren dazu verpflichtet werden, bei ihren Kostenvoranschlägen zu bleiben.

Rauch: Beim Straßenausbau an Glasfaser denken

Die CDU-OB-Kandidatin Christina Rauch sagte, dass zuerst die Straßen ausgebaut werden müssen, die derzeit eine Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellen. Zudem fließe in die Priorisierung auch die Nutzung eine Rolle; Hauptverkehrsachsen gehörten zuerst ausgebaut. Ebenso muss laut Rauch geschaut werden, ob ein Teilausbau – etwa nur eine neue Straßendecke – oder ein teurer Vollausbau notwendig sind. Rauch betonte, dass beim Straßenausbau an Glasfaser gedacht werden müsse. Dass neue Straßen aufgerissen werden, weil das Glasfaserkabel beim Ausbau nicht verlegt worden ist, stört die Christdemokratin. Und sie pocht auf mehr Barrierefreiheit bei neuen Straßen, etwa durch abgesenkte Bordsteine.