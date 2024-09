Beim Warntag am 12. September blieben die Sirenen in Mittel- und Hengstbach stumm. Kurz nach dem fehlgeschlagenen Probealarm war keinem klar, warum die Sirenen nicht ertönten − zumal sie bei einem kurzen Test am Vortag noch problemlos funktioniert hatten. Jetzt laufen beide Warn-Anlagen wieder, informiert Mittelbachs Ortsvorsteher Aaron Holaus. Grund für die stummen Sirenen seien ein Programmierungsfehler und ein gebrochener Draht gewesen. „Wir hatten am Mittwochmittag die Rückmeldung vom Hersteller bekommen, am Donnerstagmorgen war dann jemand hier und hat nachgeguckt“, schreibt der Ortsvorsteher.