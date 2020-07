Kiran Babu Dasari, zuletzt Kaplan in der katholischen Pfarrei Heilige Elisabeth Zweibrücken, kehrt in diesem Sommer nach Indien zurück. Dort tritt er eine Stelle als Gemeindepfarrer in seinem Heimatbistum Guntur im Südosten des Landes an.

„Die Leute waren sehr freundlich. Ich habe nie eine schlechte Erfahrung gemacht“, blickt der Kaplan auf seine Zeit in Deutschland zurück. Nach sieben Jahren in Queidersbach – dort lernte er intensiv die deutsche Sprache – kam er vor vier Jahren nach Zweibrücken, um das Pastoralteam der Pfarrei St. Elisabeth mit ihren vier Gemeinden zu unterstützen. Das habe ihm „sehr viel Freude gemacht“, sagt der 45-Jährige. Sehr gerne habe er Gottesdienste gehalten und danach noch mit den Menschen erzählt. Gerade die Älteren seien dankbar gewesen für ein Wort. Das habe er auch bei den Krankenbesuchen bei älteren Menschen zu Hause gemerkt: „Manchmal sind die Kinder weit weg. Wir sind aber erreichbar als Seelsorger vor Ort.“

Dasari: „Habe mich nie wie ein Fremder gefühlt“

Häufig hätte sein Dienst-Handy geklingelt, mit dem er immer erreichbar war. „Wenn die Menschen mir ihre Probleme mitteilen, mich als vertraute Person sehen, dann ist es etwas Wertvolles, Priester zu sein“, sieht er sich in seinem Amt an der richtigen Stelle. Außerdem sei es für ihn schön gewesen, so viele Menschen und Gemeinden um sich herum zu haben: „Ich habe mich nie wie ein Fremder gefühlt. Die Leute haben mich akzeptiert und mir ihre Liebe gezeigt.“ Intensive Begegnungen habe es insbesondere bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen gegeben.

Nun gehe er zurück nach Indien, in sein Heimatbistum, weil er für dieses studiert, aber dort nur sieben Jahre gearbeitet habe. Es sei an der Zeit, für sein Heimatbistum da zu sein und auch für seine Mutter und seine Schwester, bei denen er im Haus leben werde. Als Pfarrer werde er für eine kleine Gemeinde in fünf Dörfern zuständig sein. Er gehe in dem Wissen, dass Gottes Pläne für ihn richtig seien, betont der Geistliche. Dennoch tue es „ein wenig weh, viele gute Freunde zu verlassen. Doch ich habe die Hoffnung auf ein Wiedersehen“. Dieses könnte schon nächstes Jahr konkret werden: Geplant sei, dass er dann die Urlaubsvertretung für Pfarrer Wolfgang Emanuel übernehme, so der Kaplan.

